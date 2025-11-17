Show TV’de ekrana gelen “Kızılcık Şerbeti” dizisi, yeni karakterlerle yolculuğuna devam ediyor. Gold Film imzalı dizinin geçtiğimiz bölümünde Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Yüzgüleç diziden ayrılırken, dizinin flaş transferlerinden biri de Seray Kaya oldu.

Başak karakterine hayat veren Kaya, dizide annesiyle birlikte ekranlara geliyor.

Begüm Tosun “Arzu” Rolünde Dizide Yer Alacak

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Başak’ın annesi rolüyle Begüm Tosun ekibe katıldı. Tosun, dizide “Arzu” karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncunun kızı Belfu Benian de annesi gibi oyunculuk kariyerine adım atıyor.