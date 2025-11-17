Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 132,39 puanlık artışla tamamladı. Toplam işlem hacmi 138,3 milyar liraolarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 1,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en güçlü performans yüzde 3,79 ile orman kağıt basım sektöründe görülürken, en çok kayıp yaşayan sektör yüzde 0,43 ile iletişim oldu.

Küresel Piyasaların Odağı ABD Verilerinde

Küresel piyasalarda dikkatler, ABD’de açıklanacak şirket bilançoları ve ekonomik verilere çevrilmiş durumda. BIST 100 endeksi ise teknoloji hisselerinin öncülüğünde günü pozitif seyirle kapattı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yayımladığı son raporda, Türkiye ekonomisinin 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3,4 büyüme göstermesi, 2027’de ise büyümenin yüzde 4’e çıkması beklendiği bildirildi.

Gözler Konut Fiyat Endeksi ve ABD Verilerinde

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, işsizlik oranı ve kısa vadeli dış borç stoku verilerinin takip edileceğini kaydetti. Yurt dışında ise ABD’den gelecek sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecek.

ABD federal hükümetinin yeniden açılmasına rağmen, yarın açıklanacak resmi veri setlerinde eksiklikler olabileceği belirtildi.

BIST 100’de Teknik Seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için:

10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç ,

