CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi sert sözlerle eleştirdi.

İddianamenin siyasi amaçlarla hazırlandığını belirten Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Bu belgenin adı iddianame; ama aslında demokratik hayata kasteden kötücül bir siyaset anlayışının hazırladığı bir yargı muhtırasıdır. Sayfa sayısının çokluğu iddiaları güçlendirmez. Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde de aynı yöntemle ‘suçlu’ algısı yaratmaya çalıştılar. O iddianameler nasıl çöktüyse, bu iddianame de çökecek.”

“CHP Gücünü Milletten Alır”

Deniz Yücel, CHP’ye yönelik kapatma çağrılarına da tepki gösterdi. Bazı siyasi isimlerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na “CHP’yi kapatın” çağrısı yapmasının bile iddianamenin siyasi niteliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Yücel, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“AKP, Cumhuriyet Halk Partisi’nden öyle korkuyor ki, sözde bir yolsuzluk iddianamesine parti kapatma talebi ekliyorlar. Amacın; CHP’yi kapatmak ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye göndermek olduğu çok açıktır. Bu ülkenin kurucu partisi olan CHP’yi kimse kapatamaz. Cumhuriyet Halk Partisi milletin partisidir; gücünü ve meşruiyetini milletten alır.”

“Şehit Aileleri Türk Milletine Emanettir”

Yücel, konuşmasında ayrıca Ankara’da askeri kargo uçağı kazasında şehit olan 3 asker için düzenlenen cenaze töreninde yaşandığı iddia edilen tartışmaya da değindi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hakkında ortaya atılan iddiayı hatırlatan Yücel, şunları söyledi:

“Bakan Güler’in, şehit annesine ‘Hadsizlik yapma’ diyerek parmak salladığı iddia edildi. Bu iddia sonrası ne Milli Savunma Bakanlığı ne de Bakan Güler bir açıklama yaptı. Aziz şehitlerimiz bu milletin toprağın altındaki ulu kökleri, gazilerimiz ise yaşayan anıtlarıdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz Türk milletine emanettir.”