Selçuk Aydemir’in Sinehane için, Medeni Hallerin ardından hayata geçireceği ikinci film projesi “Öp Elimi” için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Onay Duygun tarafından kaleme alınan filmin başrolü için dikkat çeken bir isimle anlaşmaya varıldı.

Netflix’te kısa sürede ikinci sezon onayı alan “Enfes Bir Akşam” dizisindeki performansıyla gündemde olan İsmail Demirci, yeni sinema projesi için Sinehane ile anlaşma sağladı.

İstanbul’da Kasım Sonunda Çekimler Başlıyor

Kasım ayının sonunda İstanbul’da sete çıkması planlanan filmde İsmail Demirci, hikâyenin merkezindeki “Mehmet”karakterine hayat verecek. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca, Mehmet’in kız kardeşi Ayten rolüyle Zeynep Çamcı ve Ayten’in aşık olduğu Bekir karakteriyle Özgür Emre Yıldırım da yer alıyor.