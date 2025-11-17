Namık Kemal Zeybek’in sunucu kızı Şule Zeybek, dedesi Celalettin Zeybek’in vefatını Instagram hesabından “Canım dedemi kaybettik” notuyla duyurdu.

101 yaşında hayatını kaybeden emekli öğretmen Celalettin Zeybek için, ATA Partisi Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’in geçen yıl paylaştığı mesaj da yeniden gündeme geldi. Zeybek, babasının 100’üncü doğum gününde yaptığı paylaşımda,

“Atatürk sevgisini, Türklük bilincini kendisinden öğrendiğim başöğretmenim babam” ifadelerini kullanmıştı.

Celalettin Zeybek Kimdir?

Celalettin Zeybek, 101 yaşında vefat eden emekli bir öğretmendir. ATA Partisi Genel Başkanı ve eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek’in babası olarak bilinir. Eğitimci kimliğiyle tanınan Zeybek, hayatı boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir öğretmen olarak görev yaptı.

Namık Kemal Zeybek, babasının 100’üncü yaş günü için yaptığı paylaşımda, Atatürk sevgisini ve Türklük bilincini babasından öğrendiğini vurgulayarak onu “başöğretmenim” sözleriyle anmıştı.

Celalettin Zeybek’in vefat haberi, aile bireyleri tarafından sosyal medyada paylaşılırken, özellikle sunucu Şule Zeybek’in“Canım dedemi kaybettik” açıklaması geniş yankı uyandırdı.