Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “Taşları Toplama Zamanı” kitabının tanıtım programı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Programda konuşan Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necdet Hayta, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için verdiği mücadeleye dikkat çekti. İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nın, tüm gerçeklere rağmen uluslararası alanda yeterince yansıtılmadığını belirten Hayta, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bile Ermenistan’ın siyasi liderleri tarafından kasıtlı olarak örtbas edilmekte, sahte tarihi belgelerle maskelenmektedir. Onlarca yıldır Ermenistan topraklarındaki Azerbaycan kültür mirası temizlenmekte, kültürel eserler, köyler ve şehirler sistemli şekilde yok edilmektedir.”

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise kitabın tanıtım gününün, Azerbaycan’ın **‘Milli Diriliş Günü’**ne denk geldiğini hatırlatarak bunun sembolik önem taşıdığını söyledi.

Memmedov, kitabın Azerbaycan’ı görme fırsatı olmayanlar için önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak şu sözleri kullandı:

“Bu kitabı Türkçe de yayımladık ki Türkiye’de yaşayan kardeşlerimiz Azerbaycan’ı daha yakından tanıyabilsin, geçmişini öğrenebilsin. Ümit ediyorum ki bu tür projeler artarak devam edecektir.”

Etkinliğe çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.