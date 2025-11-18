Yangın, saat 22.00 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA