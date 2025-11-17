Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan bir demir madeni ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan şantiye müdürü S.Y. (66) için arama-kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Olay, saat 16.30 sıralarında Çaltı köyü mevkisindeki maden sahasında çalışma yapıldığı sırada yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle oluşan göçükte, sahada görevli şantiye müdürü S.Y. enkaz altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göçük altında kalan S.Y.’yi kurtarmaya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.