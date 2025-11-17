Konuşanlar programında Hz. İsa ile ilgili yapılan benzetme sosyal medyada büyük tepki çekerken, komedyen Hasan Can Kaya konuya ilişkin açıklama yaparak özür diledi.

Programda, bir izleyicisini Hz. İsa’ya benzetmesi nedeniyle tepki çeken Kaya, söz konusu şakanın dini değerlere yönelik bir saygısızlık amacı taşımadığını belirtti.

“Asla kutsal değerlerle alay etme amacım yok”

Hasan Can Kaya, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

“İki yıl önce Konuşanlar’a katılan bir konuğumuzu Hz. İsa’ya benzettiğim şakadan ötürü sosyal medyada yaşanan tartışmayı üzüntüyle takip etmekteyim. Yapılan şakanın ve kullandığım ifadelerin hiçbir şekilde herhangi bir inanç ya da kutsal değerle alay etme amacı taşımadığını özellikle belirtmek isterim.”

Kaya, tüm inançlara ve değerlere saygının ekibinin temel prensibi olduğunu vurgulayarak, yayın içeriklerinde daha dikkatli davranacaklarını ifade etti.

“Yaşanan rahatsızlık için özür diliyorum”

Açıklamasında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için daha fazla özen göstereceklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:

“Benzer bir yanlış anlaşılmanın tekrar etmemesi için gereken özeni göstereceğimizi ve yayın içeriklerimizi bu doğrultuda daha dikkatli değerlendireceğimizi kamuoyuna ifade ederim. Söz konusu hadisenin yarattığı rahatsızlık için samimi bir şekilde özür diliyorum.”

Tartışmalar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Hasan Can Kaya’nın açıklaması gündemde yer almaya devam ediyor.