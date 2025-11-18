ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyaya açıkladığı 20 maddelik Gazze planı, BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunuldu ve kabul edildi. Böylece ilk kez uluslararası toplum, Gazze’de geniş kapsamlı bir güvenlik ve yeniden yapılanma süreci için ortak bir çerçeveye onay vermiş oldu

Plan, Gazze’ye Müslüman çoğunluklu ülkelerden askerlerin de yer alacağı bir Uluslararası İstikrar Gücü gönderilmesini içeriyor. Bu güç, Gazze’nin güvenliğini sağlamak, sivilleri korumak, silahsızlandırma sürecini denetlemek ve insani yardımların güvenli koridorlardan ulaşmasını sağlamakla görevli olacak.