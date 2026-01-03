Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores’in akıbetiyle ilgili çelişkili açıklamalar gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşinin ABD operasyonu kapsamında yakalandığını öne sürerken, Venezuela yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, yaptığı açıklamada Maduro ve eşinin nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. Rodríguez, “Hayatta olduklarına dair derhal kanıt istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Maduro ve eşinin yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını iddia etti. Ancak bu iddiaya ilişkin herhangi bir görüntü veya doğrulanmış resmi belge paylaşılmadı.

Caracas yönetimi ise ABD’nin açıklamalarına temkinli yaklaşırken, Maduro’nun kamuoyuna henüz görüntü vermemesi ve resmi kanallardan durumuna dair net bir bilgilendirme yapılmaması, belirsizliği artırdı. Başkan Yardımcısı Rodríguez’in “nerede olduklarını bilmiyoruz” sözleri, hükümet içinde dahi bilgi eksikliği yaşandığı yorumlarına yol açtı.