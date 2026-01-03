İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi ile Yalova'nın Merkez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettikleri bir iş yeri, ikamet adresi ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 19 kilo 400 gram kokain, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 13 fişek ile 52 bin 235 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.
Arnavutköy ve Yalova'da uyuşturucu operasyonu
Arnavutköy ve Yalova'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 19 kilo 400 gram kokain ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
