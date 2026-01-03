ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada ve bazı uluslararası platformlarda paylaşılan açıklamalarda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalandığını öne sürdü.

Paylaşılan metinde, operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiği iddia edilirken, Maduro ve eşinin ülke dışına çıkarıldığı savunuldu. Açıklamada ayrıca, bugün saat 11.00’de (TSİ 19.00) Florida’daki Mar-a-Lago’da bir basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Beyaz Saray, Pentagon veya ABD Adalet Bakanlığı tarafından resmi bir doğrulama yapılmadı. Uluslararası haber ajansları da Maduro’nun yakalandığına dair teyit edilmiş bir bilgi paylaşmadı.

Venezuela yönetiminden de konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.