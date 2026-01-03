Müşterisinin fiyatları pahalı bulmasına yönelik alaycı ifadeler kullandığı ve sosyal medyada gelen tepkilere benzer şekilde yanıtlar verdiği gerekçesiyle eleştirilen Bedri Usta, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından özür açıklamasında bulundu.

Mekânına gelen bir müşterinin hesap fişinin fotoğrafını paylaşarak ödediği ücrete tepki göstermesinin ardından, alaycı ve aşağılayıcı ifadeler kullanan işletme sahibi sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

Söz konusu paylaşımlar sonrası sosyal medyada #BedriUstaBoykot etiketi gündem olurken, birçok kullanıcı işletmeye yönelik boykot çağrısı yaptı. Tepkilerin büyümesi üzerine Bedri Usta, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir özür mesajı yayımladı.

Bedri Usta’nın açıklamasında, paylaşımlarının yanlış anlaşıldığını belirterek kamuoyundan ve müşterilerinden özür dilediği ifade edildi.