Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ilk takviyesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip, Hollandalı kanat oyuncusunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Anthony Musaba, sabah saatlerinde İstanbul’da sağlık kontrolünden geçti. Yapılan tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmayan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra takım arkadaşlarıyla tanışmak üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geçti.

Fenerbahçe’nin, Samsunspor’da forma giyen Musaba’nın 5,75 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı kanat oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı ve futbolcuya yıllık 1,4 milyon Euro maaş ödeyeceği belirtildi.

Samsunspor ile Sözleşmesi Feshedilmişti

Samsunspor, daha önce kulüple fiilen ilişiğini kesen Anthony Musaba hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurmuştu. 2 Ocak Cuma günü ise Hollandalı futbolcunun Samsunspor ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği açıklanmıştı.

Musaba’nın Performansı

Anthony Musaba, Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı.