TŞOF’un yaptığı açıklamada, Reklam Kurulu’nun 10.07.2025 tarihli ve 359 sayılı toplantısında söz konusu başvurunun değerlendirildiği, inceleme neticesinde Martı İleri Teknoloji A.Ş.’nin sosyal medya hesaplarında “Martı TAG %100 yasal” ifadelerinin yer aldığı reklamların yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığının tespit edildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu kararında da, firmanın söz konusu uygulamasıyla ilgili açık bir yasal düzenleme bulunmamasına rağmen tüketiciye “%100 yasal” algısı oluşturacak şekilde tanıtım yapılmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Kararda, bu reklamların “Doğruluk ve dürüstlük” ilkesine aykırılık teşkil ettiği, tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu ve bu nedenle “anılan reklamları durdurma cezası” uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı duyuruda, “Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı reklamlarla esnafımızın emeğine ve alın terine göz diken her türlü girişimin karşısındayız. Alınan bu karar, hem vatandaşlarımızın doğruyu öğrenmesi hem de esnafımızın haklarının korunması açısından önemlidir.” dedi.