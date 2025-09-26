Bolu'da 78 kişinin öldüğü otel faciasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 6 personele daha soruşturma izni verildi. Böylece hakkında soruşturma izni verilen personel sayısı 9’a çıktı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından faciadan sorumlu olduğu iddia edilen 20'si tutuklu 32 sanığın yargılaması devam ederken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinin de olayda sorumlu olduğu gerekçesiyle soruşturma izni istedi. Bakanlık 3 kontrolör için soruşturma izni verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı daha sonra tekrar yaptığı başvuruda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sadece kontrolörlere yönelik soruşturma izni vermesinin kamu zararının ve hizmet kusurunun tüm yönleriyle ortaya konulmasını engellediği ifade edilerek, ihmali bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm kamu görevlileri bakımından soruşturma izni verilmesini talep etti.

BAKAN YARDIMCISI VE 2 STAJYER ÖĞRENCİ İÇİN İZİN VERİLMEDİ

Danıştay 1'inci Dairesi, 'soruşturma izni verilmemesi'ne yönelik işleme yapılan itirazları kesin olarak karara bağladı. Bakanlıkta görevli 6 kişi hakkında daha soruşturma izni verildi. Danıştay 1'inci Dairesi, böylece Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürleri Neşe Çıldık ile Şennur Aldemir Doğan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcıları Bülent Çınar Çavuş ile Elçin Şimşek, Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Başkontrolörler Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkında soruşturma izni vermiş oldu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile 2 stajyer öğrenci hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Daire, soruşturma izni kararını bazı isimler için oy birliğiyle, bazı isimler için oy çokluğuyla aldı. (DHA)