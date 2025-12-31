Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, başta Sivas–Kayseri ve Sivas–Malatya kara yolları olmak üzere toplam 28 kara yolunun, görüş mesafesinin düşmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Tipi Nedeniyle Kazalar ve Mahsur Kalanlar Var

Açıklamada, Kayseri ve Malatya yönlerinde etkili olan tipinin görüş mesafesini ciddi ölçüde azalttığı, bu nedenle zincirleme trafik kazalarına ilişkin ihbarlar alındığı ifade edildi. Yollarda mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak ve araçları kurtarmak için ekiplerin aralıksız şekilde çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Köy Yollarında Yoğun Mücadele

Kent genelinde 807 köy yolunun ulaşıma kapandığı bilgisi paylaşılırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin bu yolları yeniden açmak için sahada olduğu belirtildi. Öte yandan bazı ilçelerin kırsal bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı, ÇEDAŞ ekiplerinin arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

760 Personel Sahada, Uyarılar Peş Peşe Geldi

Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının perşembe akşamına kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don riskinin artacağı ifade edildi. Bu kapsamda kent genelinde 760 personel ile 158 araç ve iş makinesinin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

Valilik, vatandaşlardan özellikle gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmalarını, kış lastiği ve zincir bulunmadan trafiğe çıkmamalarını ve resmi kurumlar tarafından yapılan uyarıları yakından takip etmelerini istedi.