Türk Dil Bayramı ise her yıl 26 Eylül’de kutlanır.

Bunun nedeni, 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün katılımıyla I. Türk Dili Kurultayı’nın toplanmış olmasıdır. Bu kurultay, Türk dilinin bilimsel yöntemlerle araştırılmasının ve geliştirilmesinin başlangıç noktası kabul edilir.

Kutlamanın amacı:

Türk dilinin tarihsel ve kültürel önemini vurgulamak

Türkçeyi doğru, etkili ve bilinçli kullanma bilincini yaymak

Dilimizin zenginliğini genç kuşaklara aktarmak

Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarına dikkat çekmektir.