Türk Dil Bayramı ise her yıl 26 Eylül’de kutlanır.
Bunun nedeni, 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün katılımıyla I. Türk Dili Kurultayı’nın toplanmış olmasıdır. Bu kurultay, Türk dilinin bilimsel yöntemlerle araştırılmasının ve geliştirilmesinin başlangıç noktası kabul edilir.
Kutlamanın amacı:
-
Türk dilinin tarihsel ve kültürel önemini vurgulamak
-
Türkçeyi doğru, etkili ve bilinçli kullanma bilincini yaymak
-
Dilimizin zenginliğini genç kuşaklara aktarmak
-
Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarına dikkat çekmektir.
Muhabir: Şevval Ateş