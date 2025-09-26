Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Perpa Pazar Yeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcı K.H. ile Mustafa Y. arasında tezgahların yan yana kurulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada K.H., yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Mustafa Y.’ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Mustafa Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli K.H. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.