Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anadolu turnesinin Kayseri ve Diyarbakır ayaklarının iptal edildiğini duyurdu. Sanatçı, konserlerin bölge mülki amirlerinden izin çıkmadığı için gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Cepkin, “Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli olarak biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçının turnesinin diğer şehirlerde planlandığı gibi devam edeceği bildirildi.