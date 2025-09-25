Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik platformu Spotify hakkında önemli bir soruşturma başlattı. Kararda, platformun algoritmalarında ayrımcılık yapıldığı ve abonelik ücretlerinde yıkıcı fiyatlama uygulandığı iddiaları öne çıktı.

Kurulun açıklamasına göre, çevrim içi müzik akış pazarında faaliyet gösteren Spotify’ın çalma listeleri, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında müzik eserleri sahipleri arasında ayrım yapıp yapmadığı detaylı şekilde incelenecek.

Soruşturmanın bir diğer ayağı ise Spotify’ın Türkiye’deki abonelik fiyatları olacak. Platformun belirlediği ücretlerin, rakiplerin faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük tutulup tutulmadığı ve hak sahiplerinin pazardaki konumunu etkileyip etkilemediği araştırılacak.