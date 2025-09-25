Geçen yıl nisan ayında Büyükşehir Belediyesinin yanında her pazar günü saat 16.00-17.00 arasında toplanıp ellerinde pankartlarla sessizce bekleyen öğretmenlere, Gazze'deki soykırıma kayıtsız kalmayan vatandaşlar da katıldı. 'Sessiz eylem'lerini sıcak, soğuk, yağmur, kar demeden sürdüren grup, bu yılın nisan ayından itibaren eylemlerini her gün saat 17.00-18.00 arasında gerçekleştirmeye başladı.

Grup, üzerinde 'Gazze'nin ve Sumud Filosu'nun yanındayız', 'Gazze'nin yetimlerini yalnız bırakma' ve 'Gazze'de soykırım devam ediyor' yazılı pankart, döviz ve fotoğraflarla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Sınıf öğretmeni İsmail Can, AA muhabirine, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşın Malatya'dan bir grup öğretmenle farkındalık oluşturmak istediklerini anlattı.

Bu amaçla Nisan 2024'ten itibaren aldıkları izin sonrasında her pazar günü bir saatlik 'sessiz eylem' yaptıklarını dile getiren Can, şöyle konuştu:

'Nisan 2025'e kadar izin aldık. Nisan 2025'ten itibaren İsrail zulmünün artmasıyla birlikte burada arkadaşların da taleplerinin artmasından dolayı biz bunu haftada bir günden her güne dönüştürdük. Her gün bir saat sessiz eylem yapmaya başladık. Buradaki amacımız, Hazreti İbrahim'in ateşine su götürmeye çalışan kuş misali hem kendimiz için bir taraf belirlemek, hem duruşumuzu sergilemek hem de diğer insanların vicdanlarına yönelik bir farkındalık oluşturmak, onları harekete geçirmek.'

Vatandaşlar alkışlarla ve kornaya basarak destek veriyor

Kentin en işlek noktalarından biri olan Büyükşehir Belediyesi ile AVM bölgesindeki eylemlerine vatandaşların da destek verdiğine işaret eden Can, 'Bazen insanlar takdir ediyor, alkışlıyor ya da korna çalarak destek veriyor, tebrik ediyor. Biz Allah indinde bunun inşallah bir şeylere yarayacağını, insanlarda bir farkındalık oluşturacağını, vicdanları harekete geçireceğini düşünüyoruz.' dedi.

Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağı yönündeki ümitlerini diri tuttuklarını kaydeden Can, 'Tarihe baktığımızda bütün firavunların, zulümle hareket edenlerin sonu gelmiştir. Biz buna inanıyoruz ve ümit ediyoruz ki İsrail'in de bir gün mutlaka sonu gelecektir. Gazze özgürlüğüne kavuşacaktır inşallah.' ifadesini kullandı.

İsmail Can, Sumud Filosu'nun ablukayı kıracağına inandıklarını vurgulayarak, 'Sumud Filosu'nun Gazze'nin özgürlüğüne vesile olacağına, İsrail'in yıkılışına zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Tarihteki Hudeybiye Barış Antlaşması'na benzetiyoruz. Hudeybiye Barış Antlaşması'ndan hemen sonra Mekke'nin fethinin geldiğini biliyoruz. Biz bu global Sumud Filosu'nun da inşallah İsrail'in yıkışına, Filistin'in özgürlüğüne sebep olacağına inanıyoruz.' diye konuştu.