Açıkalın, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu takımın her futbolcusu değerlidir ve arkadaşlarım bu değere yakışır şekilde mücadele ettiler. Sonuç istediğimiz gibi olmadı.”

Beşiktaş’ın ligin iyi takımlarından biri olduğunu ve kadrolarının derinliğinin kendilerinden fazla olduğunu vurguladı.

Genç futbolcuların hata yapabileceğini, ancak hata yaparak öğrenmeye devam edeceklerini belirtti.

Önlerindeki Gençlerbirliği maçı için galibiyet hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Açıkalın’dan Genç Futbolculara Mesaj

Açıkalın, genç oyuncuların gelişimine önem verdiklerini belirterek, “Geçen sene nasıl sahip çıktıysak, bu sene de gençlerimize sahip çıkacağız. Onlarla oynayacağız ve daha başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Kayserispor’un Önündeki Hedef

Başkan, takımın ilk 11 ve ikinci 11 ayrımı olmadığını, tüm oyuncuların değerli olduğunu ifade ederek, önümüzdeki maçlarda seri galibiyetler elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.