Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu Hacı Halil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Nurettin G. idaresindeki 34 GVR 251 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Bekir B. yönetimindeki 41 BCD 586 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çıktı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada kamyonette bulunan sürücü Bekir B., eşi Gülay B. ve 1 çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.