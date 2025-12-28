Kremlin tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey Ivanayev, Putin’e Ukrayna cephesindeki son durum hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Görüşmede, Dimitrov ve Gulyaypole kentlerinin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Putin: “Dimitrov’un Ele Geçirilmesi Kritik Bir Adım”

Toplantıda konuşan Vladimir Putin, Dimitrov’un ele geçirilmesini Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamının kontrol altına alınmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdi. Putin, Gulyaypole’un ise Zaporijya bölgesinin ikinci büyük şehri olduğunu vurguladı.

Putin açıklamasında, “Dimitrov’un ele geçirilmesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin tamamen kurtarılmasına yönelik ciddi bir adımdır. Gulyaypole’un kontrol altına alınması ise Zaporijya bölgesinde birliklerimizin ilerleyişi için yeni imkanlar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Zaporijya’da İlerleyiş İçin Stratejik Avantaj”

Rus yetkililer, Gulyaypole’un ele geçirilmesinin bölgedeki askeri operasyonlar açısından stratejik önem taşıdığını savundu. Kremlin açıklamasında, bu gelişmenin Rus birliklerinin Zaporijya bölgesindeki ilerleyişini hızlandırabileceği kaydedildi.

Askeri yetkililerle yapılan toplantıda Putin, sahada görev yapan Rus askerlerine teşekkür ederek, operasyonların planlandığı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Putin’den Kiev Yönetimine Sert Mesaj

Vladimir Putin, açıklamasında Kiev yönetiminin çatışmayı barışçıl yollarla çözmek için acele etmediğini öne sürdü. Putin, “Eğer Kiev yönetimi bu meseleyi barışçıl yollarla çözmeye yanaşmazsa, karşı karşıya olduğumuz tüm sorunları silah kullanarak özel askeri operasyon kapsamında çözeceğiz” dedi.

Rusya’nın açıklamaları uluslararası kamuoyunda yakından takip edilirken, Ukrayna tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki gelişmelere dair diplomatik ve askeri hareketliliğin sürdüğü bildiriliyor.