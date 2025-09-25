Daha önce aralarında husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri, anlaşmazlığı sona erdirmek amacıyla bir araya geldi. Ancak Aslan ailesinin evine giden B.Ö. (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45), silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu olay yerinde kanlar içerisinde yere yığıldı.

Jandarma ve Sağlık Ekipleri Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Aslan ailesinden 4 kişiyi gözaltına aldı. Taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma devam ediyor.