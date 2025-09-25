İddiaya göre, cadde üzerindeki bir dükkanın önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi, Gökhan Dal’a tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dal, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Gökhan Dal yaşamını yitirdi.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışma Başlatıldı

Olayın ardından saldırgan araçla kaçtı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.