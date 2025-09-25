Bildiride, katılımcı ülkeler Gazze’nin yeniden inşası için Arap Birliği ve İİT tarafından hazırlanan kapsamlı plana ve güvenlik düzenlemelerinin önemine dikkat çekti. Uluslararası desteklerle Filistin liderliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı ve Filistinlilerin Gazze’de yaşamlarını yeniden kurabilmeleri için iş birliği taahhüdünde bulunuldu.

İnsan Hakları ve Yerinden Edilenlerin Durumu

Bildiride, Gazze’deki insani trajediye işaret edilerek, zorla yerinden edilmenin kabul edilemeyeceği ve yerinden edilenlere geri dönüş hakkı tanınması gerektiği ortak tavır olarak vurgulandı.

Ateşkes ve Barış Vurgusu

Katılımcılar, savaşın sona erdirilmesi ve ivedilikle ateşkese ulaşılması gerektiğini belirtti. Bu adımın hem rehinelerin serbest bırakılmasına, hem de yeterli insani yardımın ulaştırılmasına imkan tanıyacağı, ayrıca adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olacağı bildirildi.

ABD ile İş Birliği ve Trump’ın Rolü

Arap Birliği ve İİT ülkelerinin liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile iş birliği taahhütlerini yeniledi. Liderler, savaşın sonlandırılması ve kalıcı barış sürecinin önünün açılması için Trump’ın liderliğinin önemine dikkat çekti.

Bölgesel İstikrar ve Filistin Reformları

Bildiride ayrıca, Batı Şeria ve Kudüs’teki kutsal mekanlarda istikrarın korunması, Filistin Yönetimi’nin reform girişimlerinin desteklenmesi gerektiği belirtildi. Katılımcılar, Gazze’nin yeniden inşası için güvenlik ve geniş kapsamlı planların önemine vurgu yaptı.

Zirvenin Önemi

Ortak bildiride, toplantının barış ve bölgesel iş birliği yolunda doğru bir sürecin başlangıcı olması için ivmenin korunmasının önemine dikkat çekildi.