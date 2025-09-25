Açıklamada, görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi. Erdoğan, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemine değinerek, ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirme kararlılığını vurguladı.

AB İlişkileri ve Diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırma ve ilerletme konusundaki kararlılığını ifade etti ve gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının faydalı olacağını belirtti.

Bölgesel Barış ve Filistin Meselesi

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye’nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerin sonuç odaklı ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskının artırılması gerektiğini ve Türkiye-Fransa iş birliğinin devamının önemine dikkat çekti.

Diğer Görüşme Konuları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron, ayrıca Suriye’deki son durum, Avrupa’da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da fikir alışverişinde bulundu.

