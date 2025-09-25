Bakan Bak, tebrik mesajında şunları ifade etti:

“Sinan Erdem Spor Salonu’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanan Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 8. kez müzesine götüren Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak olan Basketbol Süper Ligi’nde başarılar diliyorum.”

Fenerbahçe Beko 8. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Kazandı

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş GAİN’i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü. Kupayı ve şampiyonluk madalyalarını takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan aldı.