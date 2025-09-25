Duran, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Her iki takıma ortaya koydukları mücadele için teşekkür ediyorum.”

Fenerbahçe Beko 38. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalde Beşiktaş GAİN’i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremoniyle kupalar ve madalyalar takdim edildi.

Beşiktaş Gain’i 85-83 mağlup ederek 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum.



Her iki takıma ortaya koydukları mücadele için teşekkür ediyorum.🏀 Çöp kamyonu yayaya çarptı İçeriği Görüntüle September 24, 2025