BM Genel Kurulu oturumu sonrasında konuşan Pedro Sanchez, İspanya hükümetinin uluslararası hukukun uygulanmasını talep ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İspanya hükümeti, uluslararası hukukun uygulanmasını ve vatandaşlarının Akdeniz'de güvenli bir şekilde seyahat etme hakkının saygı gösterilmesini talep etmektedir. Yarın, Küresel Sumud Filosu'na yardım etmek ve kurtarma operasyonu gerçekleştirmek için gerekli tüm donanıma sahip bir gemi Cartagena'dan yola çıkacaktır.”

İspanya’dan Gazze’ye Destek

İspanya hükümeti, Gazze’ye yönelik insani yardım girişimlerini desteklemek amacıyla bu adımı attı. Küresel Sumud Filosu’nun güvenliğini sağlamak için yola çıkacak gemide, olası acil durumlara karşı kurtarma operasyonu yapabilecek tüm ekipmanların bulunduğu belirtildi.