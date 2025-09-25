Siyah-beyazlılar, erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor’u 4-0’lık net skorla mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ndidi, alınan galibiyetten memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Tedbir Amaçlı Değişiklik Oldu”

Müsabakanın 90 dakikasını tamamlamadan oyundan alınmasıyla ilgili konuşan Ndidi, “Tedbir amaçlı bir değişiklik oldu. Doksan dakikayı çıkartmak yerine tedbir amaçlı bir durum söz konusuydu. Beş gün içerisinde tekrar bir maç daha oynayacağız” ifadelerini kullandı.

“Orkun Harika Bir Oyuncu”

Performansıyla dikkat çeken Orkun Kökçü ile uyumu hakkında da konuşan Nijeryalı futbolcu, şunları söyledi:

“Orkun harika bir oyuncu. Takım için elinden gelen her şeyi yapıyor. Takıma her şeyini veriyor. Önemli olan takım halinde olmamız. Ben ya da Orkun konusu değil, önemli olan takım. Birlikte daha iyiye gidecek.”