Akşam saatlerinde Vatan Caddesi’nde karşılaşan R.Ü. (19) ile aralarında husumet bulunan A.Ş. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanında bulunan silahla R.Ü.’ye ateş açtı.

Kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu R.Ü. yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralının Durumu İyi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı R.Ü., hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan Şüpheliler Kısa Sürede Yakalandı

Silahlı saldırının ardından kaçan A.Ş. ve A.Y., polis ekiplerinin yarım saat süren takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.