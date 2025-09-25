İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan finalde Fenerbahçe Beko, başa baş geçen mücadelede Beşiktaş GAİN’i 85-83 yenerek mutlu sona ulaştı. Karşılaşma sonunda düzenlenen seremoniyle kupa ve madalyalar takdim edildi.

Kupayı Bakan Bak ve Hidayet Türkoğlu Takdim Etti

Şampiyonluk madalyalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkan Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından verildi. Mahmutoğlu’nun ellerinde havalanan kupa daha sonra kulüp başkanı Sadettin Saran’a, oradan da eski basketbol şube sorumlusu Sertaç Komsuoğlu’na iletildi.

Fenerbahçeli oyuncular ve yöneticiler, kupayı taraftarlarıyla birlikte büyük coşkuyla kutladı.

MVP Devon Hall Oldu

Finalin en değerli oyuncusu (MVP), 23 sayıyla takımını zafere taşıyan Devon Hall seçildi. ABD’li yıldız, ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden’in elinden aldı.

Fenerbahçe Beko’nun Cumhurbaşkanlığı Kupası Zaferleri

Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 8. kez kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler, daha önce 1990, 1991, 1994, 2013, 2016, 2017 ve 2020 yıllarında bu kupayı müzesine götürmüştü.