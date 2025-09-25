Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilemeyen tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga Cep Telefonu Kamerasına Yansıdı

Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların taş ve sopalarla birbirine saldırdığı, pompalı tüfekle ateş açıldığı anlar yer aldı.

Polis İnceleme Başlattı

Polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.