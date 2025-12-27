İSTANBUL, (DHA)- KANAL D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın başrol oyuncularından Cemre Baysel, Zeynep karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Baysel, samimi açıklamalarda bulundu.

'KARAKTERLER BANA YAKIN MI DİYE BAKIYORUM'

Güller ve Günahlar'ın açık sözlü ve merhametli Zeynep'ine hayat veren Cemre Baysel, bir projeyi kabul ederken karakterle kurduğu bağın çok önemli olduğunu belirtti. 'Karakterlerimi seçerken 'Ben ne yapabilirim, ne katabilirim?' diye düşünüyorum. Bana yakın mı, uzak mı diye yorumluyorum' diyen oyuncu, Zeynep karakterinin kendisi için çok kolay şekillendiğini söylüyor: Zeynep'te kendimden parçalar buldum. Bu da karakteri daha doğal oynamamı sağladı' dedi.

'AÇIK SÖZLÜLÜĞÜMÜZ BENZİYOR'

Zeynep karakterinin açık sözlü yapısına dikkat çeken oyuncu, bu özelliğin kendisine de yakın olduğunu ifade ediyor: Zeynep çok açık sözlü. Ben de öyleyim. O bazen yerli yersiz konuşabiliyor, ben o kadar değilim ama açık sözlülüğümüz benziyor.

'SERHAT-ZEYNEP ÇATIŞMASI DİZİYE GÜÇ KATIYOR'

Reytinglerde zirvede yer alan dizinin başarısından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Baysel, 'İlk bölümden sonra güzel bir hikaye ortaya koyduğumuzu fark ettik' dedi. Dizide Serhat ve Zeynep arasındaki uyumsuzluğun bilinçli bir tercih olduğunu belirten Baysel, 'Aslında bir uyumsuzluk var ama izleyici bunu sevdi' diyerek bu çatışmanın hikayeye güç kattığını ifade etti.

'MURAT'LA ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ'

Ekip arkadaşlarıyla ilgili de övgü dolu sözler söyleyen oyuncu, 'Murat'la çalışmak çok keyifli. Doğru zamanda doğru yerde, nokta atışı yapan bir oyuncu. 'Kendisine bu konuda hayranım' dedi. Set ortamını da anlatan Baysel, 'Hocamız çok disiplinli, aynı zamanda çok keyifli' sözleriyle ekip uyumuna dikkat çekti.

'ZEYNEP'LE ARKADAŞ OLURDUM'

Zeynep karakterini gerçek hayatında da arkadaş olarak isteyeceğini söyleyen Baysel, 'Zeynep'le dışarıda arkadaş olurdum. Herkesin hayatında onun gibi güçlü, ne dediğini bilen ve fikrine saygı duyulan bir arkadaşı olmalı' diyerek karaktere olan sevgisini dile getirdi.

NGM İmzalı Güller ve Günahlar bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.