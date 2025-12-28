Bilim insanları, Çin’in Harbin kentinde bulunan ve yıllardır gizemini koruyan “Ejderha Adam” kafatasıyla ilgili önemli bir sonuca ulaştı. Yapılan yeni genetik ve morfolojik incelemeler, bu kafatasının Denisovalılara ait olduğunu gösterdi.

Denisovalılar, modern insanla aynı dönemde yaşamış ancak haklarında çok az bilgi bulunan eski bir insan türüydü. Bugüne kadar yalnızca birkaç kemik ve diş parçasıyla tanınıyorlardı. Harbin’de bulunan bu neredeyse tam kafatası ise Denisovalıların yüz yapısı, beyin hacmi ve fiziksel özellikleri hakkında ilk net ipuçlarını verdi.

Araştırmacılara göre Denisovalılar, düşündüğümüzden daha gelişmişti ve Asya’da geniş bir coğrafyada yaşamış olabilirler. Bu keşif, modern insanın nereden geldiği ve hangi insan türleriyle etkileşime girdiği sorularına da yeni cevaplar sunuyor.