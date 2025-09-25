Mamak Belediyesi, modern tasarıma sahip spor tesisleriyle vatandaşların spora olan ilgisini artırmayı amaçlıyor. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, taekwondo ve fitness gibi birçok branşta eğitim imkânı sunan tesisler, her yaştan sporsevere hitap ediyor.

Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi

Belediye tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde yüzme havuzu, fitness salonu, futbol sahası, taekwondo ve jimnastik salonları ile grup egzersizlerine uygun özel alanlar bulunuyor. Tesis, vatandaşlara farklı spor dallarında düzenli antrenman yapma fırsatı sunuyor. Özellikle çocuklar için yaş gruplarına uygun şekilde planlanan dersler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor ve yoğun ilgi görüyor.

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda Basketbol Eğitimleri

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Hidayet Türkoğlu’nun adını taşıyan spor salonunda, çocuklara basketbol eğitimi veriliyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanlarda temel basketbol eğitimi, takım ruhu ve özgüven kazanımı ön plana çıkıyor. Ayrıca tesiste jimnastik ve fitness salonları da bulunuyor.

Modern Fitness Salonları

Mamak Belediyesi’nin spor komplekslerinde yer alan fitness salonları, son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Vatandaşlar, uzman eğitmenler eşliğinde bireysel çalışmalar yapabiliyor. Kadınların spora katılımını teşvik etmek amacıyla fitness salonunun kullanım günleri kadınlar ve erkekler için ayrı şekilde planlanıyor.

Savunma Sporları Eğitimleri

Belediye, çocukların hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak hem de öz savunma becerilerini geliştirmek için taekwondo, kick-boks ve Türk savunma sanatı Sayokan dersleri düzenliyor. Eğitimlerde disiplin, refleks gelişimi ve koordinasyon gibi kazanımlar ön plana çıkıyor.