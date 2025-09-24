Çankaya Belediyesi tarafından 12 Eylül’de hizmete açılan Bahçelievler Emekli Lokali, kısa sürede emeklilerin buluşma noktası haline geldi. Üyelik sistemiyle faaliyet gösteren lokalde üye sayısı 300’e ulaştı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in emeklilere yönelik projeleri kapsamında açılan Bahçelievler Emekli Lokali, ilçedeki vatandaşların sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Park içerisinde 120 metrekarelik alana sahip olan lokalde ana salon, mutfak ve toplantı odası bulunuyor.

Satranç etkinlikleri, sohbet günleri ve kültürel programların düzenlendiği emekli lokali, katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Emekliler, burada hem keyifli zaman geçirme hem de yeni dostluklar kurma imkanı buluyor.

Üyelik sistemi ile hizmet veren lokalde, Çankayalı emekliler başvuru formu doldurarak üye olabiliyor. Bahçelievler Emekli Lokali, pazar günleri hariç hafta içi 09.00-16.00 saatlerinde, cumartesi günleri ise 10.00-18.00 arasında hizmet veriyor.