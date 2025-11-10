İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli sağanak yağışa dikkat çekti. Rapora göre, kent genelinde metrekareye 3 ila 10 kilo arasında yağış düşmesi bekleniyor.

AKOM’un yaptığı açıklamada, İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak geçişlerinin başlayacağı, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtildi. Tahminlere göre yağışlar cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek.

Sıcaklıkların da mevsim normallerinde seyredeceği, gündüz 16-18 derece, gece ise 13-14 derece civarında olacağı aktarıldı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen yağışın, trafik yoğunluğuna ve yer yer su birikintilerine neden olabileceği uyarısı yapıldı.

AKOM, vatandaşlara “mümkün oldukça özel araç yerine toplu taşımayı tercih edin, ani su baskınlarına karşı dikkatli olun” çağrısında bulundu.