İstanbul’un en işlek noktalarından Bağdat Caddesi Feneryolu’nda bulunan lüks oto galerinin sahibi hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Galerici, müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı yaklaşık 11 milyar TL ile ortadan kayboldu.

Uzun süredir kapalı olduğu görülen galerideki lüks araçların da yerinde olmadığı belirtilirken, çok sayıda kişinin mağdur olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre şüpheli ismin yurt dışına kaçtığı ileri sürülüyor.

Olayla ilgili şu ana kadar resmi kurumlardan yapılmış bir açıklama bulunmazken, iddiaların adli mercilere taşındığı öğrenildi.