Şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden bazı çalışanların da “kara para aklama” faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilirken, aynı dosyada yer alan 6 kişi için de adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın mali hareketler ve dijital para transferleri üzerinde yoğunlaştığını, yeni delillerin incelenmeye devam ettiğini belirtti.