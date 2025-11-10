Şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden bazı çalışanların da “kara para aklama” faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilirken, aynı dosyada yer alan 6 kişi için de adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

İMAMOĞLU’NUN 10 KASIM “SİLİVRİ” VİDEOSU GÜNDEM OLDU
Yetkililer, soruşturmanın mali hareketler ve dijital para transferleri üzerinde yoğunlaştığını, yeni delillerin incelenmeye devam ettiğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi