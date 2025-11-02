Çankaya Belediyesi, 2025 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinin son gününün 1 Aralıkolduğunu vatandaşlara hatırlattı. Belediye, ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflerin faiz ve gecikme zammıyla karşılaşabileceğini belirterek, vergilerin süresi içinde yatırılması gerektiğini duyurdu.

Vatandaşlar, vergilerini bankalar aracılığıyla, belediyenin internet sitesi üzerinden online vezne ile ya da tahsilat bürolarından yatırabiliyor.

E-Belediye ve Tahsilat Büroları ile Ödeme İmkanı

Çankaya’daki vergi mükellefleri, tahsilat bürolarının yanı sıra ebelediye.cankaya.bel.tr adresinden ya da Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden ödemelerini 1 Aralık’a kadar gerçekleştirebilecek.

Tahsilat büroları hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet verirken, Kızılay’daki Çankaya Belediye Başkanlığı binasında ödemeler 08.00-17.00 saatleri arasında yapılabiliyor.

Tahsilat Bürolarının İletişim Bilgileri

Merkez: Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay – 0 (312) 458 89 00

Dikmen: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi içi – 0 (312) 481 21 36

Yıldız: Turan Güneş Bulvarı Tiflis Cad. No: 38 – 0 (312) 441 66 54

Emek: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı içi – 0 (312) 215 76 99

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi – 0 (312) 437 82 84

Çayyolu: A. Taner Kışlalı Mah. 2924. Cad. No:1 – 0 (312) 458 90 62

Yüzüncü Yıl: 1534 Sok. ile 1524 Sok. kesişimi Çankaya Evi içi

Çankaya Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini kolay ve hızlı şekilde yapabilmeleri için hem fiziksel hem dijital kanallarda hizmet vermeye devam ediyor.