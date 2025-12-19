ayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık 2025 tarihinde Hacılar Karpuzsekisi Mahallesi’nde yaşanan olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.Y. ile olayda yardımcı olduğu tespit edilen oğlu S.S.Ç., saklandıkları adreste suçta kullanılan ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Aralık 2025 tarihinde çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.