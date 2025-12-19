Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakan Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyet ile Bakanlıkta bir araya geldi. Yapılan açıklamada; görüşmede, ortak hedefler ve iş birliği projelerinin ele alındığı ifade edildi.
Bakanımız Sayın @mfatihkacir, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyet ile Bakanlığımızda bir araya geldi.December 18, 2025
Görüşmede, ortak hedefler ve iş birliği projeleri ele alındı. pic.twitter.com/dbw4F058Rc
Muhabir: Haber Merkezi