Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi.

