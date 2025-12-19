Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde Valilik binası yakınındaki İsmet İnönü Parkı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Serkan Akdal ile akrabası Murat D. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat D., yanında taşıdığı bıçakla Akdal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Serkan Akdal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Murat D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Yayla Mahallesi’nde ağaçlık bir alana kaçtığı belirlendi ve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, olayda kullanılan bıçağı bulmak için park ve çevresinde arama yaptı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.