UEFA Konferans Ligi 6’ncı hafta maçında Samsunspor, Almanya’da Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Mainz Arena’da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, Samsunspor lig aşamasını 10 puanla 12’nci sırada tamamladı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Samsunspor, 7’nci dakikada Zeki Yavru’nun ortasında Mouandilmadji’nin kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak top az farkla auta çıktı. 10’uncu dakikada Mainz 05, Amiri ile etkili oldu; kaleye yönelen topu Zeki Yavru kale çizgisi üzerinden çıkardı.

14’üncü dakikada Amiri’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Kocuk kritik bir kurtarış yaptı. 24’üncü dakikada hızlı gelişen Samsunspor atağında Musaba’nın ortasında Emre Kılınç’ın vuruşunu kaleci Batz önledi. 31’inci dakikada Widmer’in şutunda ise Zeki Yavru bir kez daha çizgi üzerinde gole izin vermedi.

44’üncü dakikada Mainz 05 öne geçti. Jae Sung’un pasında savunma arkasına sarkan Widmer, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başında ev sahibi ekip farkı artırdı. 48’inci dakikada köşe vuruşu sonrası Van Drongelen’in eline çarpan top nedeniyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Amiri, penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0’a taşıdı.

55’inci dakikada Jae Sung’un şutu az farkla auta giderken, karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Mainz 05’in 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi.