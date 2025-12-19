Olay, Akkent Mahallesi’nde bulunan bir konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Başka bir vinç tarafından taşınan kule vince ait çelik iskelet, çalışma sırasında işçi Abbas E.’ye isabet etti. Çarpmanın etkisiyle ayağı kırılan işçi için mesai arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Abbas E.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.